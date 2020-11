Aliansce Sonae abre linha de crédito para lojista repor estoque

A rede de 39 shoppings Aliansce Sonae e a plataforma de crédito Captalys criaram uma linha de crédito de R$ 100 milhões, com taxa de juros a partir de 1,5%, voltada para os varejistas de pequeno e médio porte neste momento de recuperação das vendas e preparação para a chegada do Natal.

Uma forcinha. Os empréstimos ajudarão com capital de giro e reposição de estoques. Vale lembrar que uma das principais dificuldades dos lojistas na reabertura dos estabelecimentos após a quarentena foi ter mercadoria adequada para os consumidores, especialmente peças de roupas que mudam conforme a estação e novidades em eletroeletrônicos.

Otimistas. O levantamento mais recente da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) mostra que cerca de 95% das redes esperam aumento de vendas neste Natal na comparação com as semanas anteriores. A alta esperada é de 27%, na média. Já em relação ao Natal do ano passado, a expectativa é de queda de 2% nas vendas – o que já representa quase uma volta à normalidade, dado que as vendas chegaram a ter queda de 90% na comparação anual em abril.

Falando em Natal. A participação do Papai Noel nos shoppings será diferente neste ano. Em 43% dos locais, o bom velhinho só vai aparecer de forma virtual, como em telão ou projeção 3D. Só 14% dos estabelecimentos terão a presença física, seja com um figurante isolado do público ou um boneco para fotos. Outros 24% ainda não decidiram e 19% não pretendem contar com o Papai Noel desta vez.

