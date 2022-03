Aliansce tem apoio de 15% a 20% dos acionistas da BrMalls para fusão

A nova proposta de fusão da Aliansce Sonae para a BrMalls tem o apoio declarado de ao menos 15% a 20% da base de acionistas da BrMalls, apurou a Coluna – um ponto de partida promissor, mas que ainda não garante a aprovação do negócio numa assembleia – algo que exige 50% mais um do capital total (não só dos presentes na futura reunião). O porcentual favorável à transação abrange as gestoras de recursos Oceana, Truxt e SPX mais a participação da própria Aliansce na rival e a fatia do fundo de pensão canadense CCPIB, que era investidor da Aliansce e no fim de janeiro aumentou a compra de papéis da BR Malls.

Nos últimos três meses, a direção da Aliansce se reuniu com mais de 200 acionistas da BrMalls, o que representa uma cobertura relevante da base de investidores da concorrente. O fato de elevar a oferta e, logo em seguida, pedir a convocação de uma assembleia para votação indica que a Aliansce está confiante de que já tem apoio suficiente para aprovação e/ou que há espaço para angariar mais votos agora que a proposta foi divulgada. Outra leitura é que o teor vazou para a imprensa antes do esperado e aí ficou difícil para a Aliansce voltar atrás.

Distanciamento

Há também sinais de distanciamento entre os controladores de ambas as empresas. Mais de 24 horas após a nova oferta ter se tornado pública, a direção da BrMalls ainda não havia recebido um comunicado formal da Aliansce a respeito. Nos bastidores, o que se diz que só souberam do teor da proposta pela imprensa, no domingo.

Há dois meses, a Aliansce propôs uma fusão em cada parte teria 50% de participação no novo grupo. Os acionistas da BrMalls também receberiam R$ 1,35 bilhão em dinheiro. Na nova oferta, a Aliansce elevou o pagamento em dinheiro em R$ 500 milhões, chegando a R$ 1,85 bilhão, e aceitou uma fatia menor do negócio combinado: 48,92% x 51,08%.

O novo lance é 11% maior que o original. Também embute um prêmio de 16% para as ações da BrMalls na cotação do início do ano, antes de a fusão começar a ser negociada – o que valorizou os papéis em Bolsa. Já perante o pregão da última sexta-feira, dia 11, implica um prêmio magro, de 2%. Isso frustrou parte dos investidores simpáticos à tese da fusão.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 14/03/22, às 17h48.

Contato: colunabroadcast@estadao.com