A Allianz Partners, com foco em serviços de assistência 24 horas, selou parceria com a Porsche. A parceria no Brasil replica o modelo costurado entre as duas companhias em outros mercados emergentes, como China, Hong Kong, Coreia do Sul e outros países da região Ásia-Pacífico.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+