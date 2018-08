Almundo, de viagens, revê projeções e mira US$ 50 mi neste ano

A Almundo, empresa argentina de viagens, está mais otimista com a sua operação no Brasil. Após desembarcar por aqui em maio último, espera alcançar a marca de US$ 50 milhões em receitas em 2018, 10% acima da projeção anterior.

Para este ano, a empresa deve ainda integrar agências de turismo em um marketplace focado neste segmento.

Otimista. Já para 2019, a meta da Almundo é triplicar seu faturamento no País, alcançando a cifra de US$ 150 milhões. Tal feito exigirá mais investimentos e, por conta disso, a empresa planeja aportar US$ 15 milhões no Brasil no próximo ano, sendo 85% desse montante destinado à área de marketing e 15% para infraestrutura e operações.