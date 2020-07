Alpargatas inaugura novo centro de distribuição em extrema (MG)

A Alpargatas começa a operar um novo centro de distribuição (CD) na próxima quinta-feira, dia 16, em Extrema (MG). A empresa já tinha uma base provisória na cidade com 5 mil m2, desde o ano passado. O novo CD, porém, terá 13 mil m2. O investimento foi de cerca de R$ 3 milhões

Online. Segundo Roberto Funari, presidente do grupo, a novidade deve atender à ampliação do e-commerce “que cresceu 6 vezes do começo do ano até agora”. A nova instalação promete acelerar entregas virtuais e melhorar a integração dos canais digitais da companhia.