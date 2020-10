Alta da ação da Totvs mexe com jogo de xadrez em disputa pela Linx

A valorização das ações da empresa de tecnologia Totvs – que em 2020 acumula ganho de mais de 35% – está mudando de lugar as peças da disputa pela Linx. Desde agosto, ela e a Stone brigam pela empresa de software, que colocará inteligência nos pagamentos feitos nas maquininhas de seus clientes. O peso dos jogadores vem mudando porque parte relevante da oferta feita pela Linx envolve troca de ações. No caso, a proposta é pagar por cada ação da Linx uma ação da Totvs mais R$ 6,20 em dinheiro. O papel da Totvs bateu R$ 29 na B3, na manhã de ontem. Nessa faixa, a oferta fica alguns centavos superior à proposta da Stone, formada 90% por dinheiro e 10% em ações. Nesse modelo, a alta da ação mexe menos na oferta, que ganha peso com a valorização do dólar, já que a Stone é listada nos EUA. Ou seja:dependendo do dia, uma proposta ou outra fica maior.

Teoria dos jogos. A assembleia da Linx para os acionistas avaliarem as oferta da Stone está marcada para 17 de novembro. Na semana passada, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) comunicou que os fundadores da empresa, que detêm juntos 14% da companhia, não poderão votar, pelo entendimento de que haveria conflito. Hoje, eles informaram que irão recorrer da decisão.

Como fica. Ainda mexem nesse cenário o pedido feito pelos minoritários da Linx, junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para que a oferta feita pela Totvs seja analisada na mesma assembleia. O assunto ainda está na mesa do regulador.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 19/10/2020 às 15:41:49 .

