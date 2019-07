Alta demanda leva ação da Light a R$ 18,09 em oferta

Com a demanda superando em 70% a oferta, a ação da Light deverá sair em R$ 18,09 em seu follow on (oferta subsequente). Na segunda-feira, os bancos que coordenam a oferta haviam colocado o preço em R$ 18,00, mas hoje subiram nove centavos, o que chamou atenção. Até a semana passada, o preço na mesa estava em R$ 17,00, mas com a demanda a decisão foi de reduzir o desconto do preço em tela. Além disso, a ação tem se valorizado.

Ontem, subiu 2,4%, cotada a R$ 20,17. A valorização alcança 4% em julho e o salto chega a 23,1% no ano. A oferta, primária e secundária, poderá atingir R$ 2,5 bilhões, considerando a colocação dos lotes extras. O acionista vendedor é a Cemig e a ação será precificada nesta quinta-feira, dia 12. Procurada, a Light não comentou.