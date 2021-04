Alta do diesel faz parceria entre Raízen e Edenred bater recorde de vendas

A empresa de soluções transacionais Edenred Brasil bateu recorde de vendas em número de clientes e alta de 14% em litros de combustível abastecidos, gerenciados pela sua plataforma Expers da área de logística da empresa. A solução é uma parceria com a Raízen.

O crescimento foi impulsionado pela gestão no abastecimento de diesel, cujos preços dispararam. De acordo com o diretor da Edenred Brasil, Vinicios Fernandes, as transportadoras têm procurado mais fazer a gestão da frota de carga pesada para enfrentar a grande oscilação do preço do combustível. Também têm se movimentando para se tornarem competitivas, aumentar controles e produtividade – o que levou à maior busca pela solução.

A Edenred, empresa francesa cinquentenária, se juntou à Raízen há oito anos para lançar a Expers, plataforma que usa inteligência artificial para indicar a melhor rota das cargas e o abastecimento dos caminhões. Entre outros serviços, conecta bombas de abastecimento a seu centro de informações, o que permite o controle do volume abastecido e reduz a possibilidade de fraudes.

Apesar do Brasil lidar com impactos da desvalorização cambial, continua sendo um dos principais mercados da Edenred, que está presente em 46 países e, em 2020, fez mais de 30 bilhões de transações de logística.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 13/04 às 12h23.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter