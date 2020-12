Alta do ecommerce leva a salto de fraudes com cartão de crédito

O crescimento do comércio eletrônico no ano da pandemia provocou um efeito colateral: aumento do número de fraudes de cartões de crédito. Levantamento da HST, empresa de tecnologia de segurança para instituições financeiras e pagamentos, apontou crescimento de 100% no número de fraudes com uso dos chamados “robôs zumbis” no varejo em 2020. Nesse tipo de ciberataque, os robôs identificam números de cartões de crédito para fraudes posteriores.

