Alto custo é a maior barreira para estudos

Preços mais altos do que o esperado são a principal barreira para que trabalhadores invistam em sua educação, segundo pesquisa da Udacity em parceria com a MindMiners. Levantamento apontou que 74% das pessoas enxergam os preços mais altos do que o que elas estariam dispostas a pagar como uma barreira pra fazer um curso presencial ou online. A falta de tempo e a dificuldade de conciliar estudos com atividades familiares e de trabalho são um problema para mais da metade dos entrevistados./Dayanne Sousa

