Altre, do Votorantim, paga R$ 200 mi na 2ª aquisição de prédio corporativo

A Altre, braço de investimentos imobiliários do Grupo Votorantim, acaba de fechar a compra de 50% do Atlas Office Park, conjunto de edifícios corporativos em frente ao Parque Villa Lobos, na Vila Leopoldina, zona oeste da capital paulista. Com a pandemia dando sinais de trégua, o mercado de prédios corporativos tem destravado nos últimos meses.

A Altre tinha 50% do imóvel e agora passa a ser a proprietária integral. A fatia foi comprada da Tellus, gestora de recursos especializada em ativos imobiliários. Ao todo, o conjunto tem 36.860 m² de área bruta locável (ABL), dos quais 93% já estão alugados para nomes como PicPay e Drogaria São Paulo. A própria Altre vai levar seu escritório para lá, a partir de dezembro.

A compra de metade do Atlas Office Park saiu por R$ 200 milhões, conforme apurou a Coluna com fontes de mercado. Isso avalia o imóvel em R$ 400 milhões, ou R$ 10,8 mil por metro quadrado. O empreendimento é considerado um imóvel de padrão AA, um dos melhores da região, na qual a vacância está acima de 20%. O aluguel ali gira em torno de R$ 75 a 90 por m², o que gera renda potencial de aproximadamente R$ 2,8 milhões por mês (considerando-se os 93% de ocupação atuais), conforme dados de consultorias como Newmark e Siila.

A nova empresa do grupo Votorantim nasceu para desenvolver empreendimentos urbanos, loteamentos, incorporação e construção, via parcerias com empresas do setor, além de fundos imobiliários. É a segunda aquisição da Altre, e o apetite é grande. Em setembro, a Altre comprou da WTorre 60% do Edifício Alto das Nações, numa transação avaliada em aproximadamente R$ 1 bilhão.

O Atlas Office Park é estratégico para a Altre, pois está localizado ao lado de outro projeto em desenvolvimento pelo grupo, batizado de Spark – um complexo com salas comerciais, espaços culturais, gastronômicos e de inovação.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 12/11/21, às 16h06.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter