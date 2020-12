Aluguel de galpões para comércio eletrônico sobe ainda mais no fim do ano

A comercialização de galpões logísticos – muito usados como centros de estocagem e distribuição de mercadorias – aceleraram na reta final deste ano. É um sinal de que as empresas de comércio eletrônico, principais inquilinas desses imóveis, continuam em crescimento, mesmo depois de as pessoas terem voltado a circular mais pelas ruas e pelo comércio físico depois do pico da pandemia.

Números falam. Pesquisa da consultoria imobiliária Newmark mostra que as locações de galpões totalizaram 297 mil m² em outubro e novembro no Estado de São Paulo, já superando em 31% o total de negócios no terceiro trimestre inteiro, que atingiu 227 mil m². Cajamar concentrou 45% dos imóveis alugados no bimestre.

Vem mais aí. Apenas 17% da área total de galpões de São Paulo estão disponíveis para locação, o que também tem levado investidores a se interessarem pela construção de novos empreendimentos. A Libercon Engenharia, por exemplo, registrou aumento de 60% na quantidade de m² orçados para construção de janeiro a novembro. Neste ano, foram estudados 2,7 milhões m² de novos projetos, ante 1,7 milhões de m² no ano passado inteiro.

