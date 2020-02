Alvarez & Marsal abre oitava unidade no Brasil para atender setor público

A consultoria Alvarez & Marsal inaugurou sua oitava unidade negócios no Brasil, desta vez para atender o setor público. O foco é dar suporte à execução da agenda de projetos de infraestrutura via parcerias público privadas (PPP) e apoiar o programa de desestatização das empresas públicas (privatização). Guilherme Henriques, um dos responsáveis pelo processo de reestruturação e recuperação dos Correios, está à frente da área na A&M.

