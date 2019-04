Alvarez & Marsal levanta R$ 18,3 mi com venda de parcela restante do BVA

As gestoras de ativos inadimplentes Ridolfi Invest e a BRD Distressed arremataram os dois lotes de carteiras remanescentes de créditos do falido Banco BVA por R$ 18,3 milhões. Ainda restam dois imóveis, no valor de R$ 3,4 milhões, para serem vendidos no processo de liquidação, conduzido pela Alvarez & Marsal. O primeiro lote, com direitos e obrigações de crédito de R$ 110,7 milhões do valor de face, tinha lance mínimo de R$ 6,10 milhões, representando ágio de 181%. No segundo, de R$ 17 milhões pelo valor de face, o ágio foi de 92%.

