Ambev eleva compra de mandioca no maranhão para fabricação de cerveja

Coluna do Broadcast

A Ambev elevará a compra de mandioca no Maranhão para produção de cerveja. Com o aumento da demanda pela cerveja local Magnífica, lançada há menos de um ano, a expectativa é que de setembro a dezembro deste ano a compra de mandioca pela cervejaria, em 32 municípios, aumente de 400 toneladas para 1000 toneladas. Segundo a Ambev, desde o pré-lançamento da cerveja até setembro deste ano, cerca de R$ 3,6 milhões foram transferidos à agricultura familiar por meio do projeto de Magnífica.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter