Ambipar busca reduzir alavancagem para avançar com aquisições no exterior

O grupo Ambipar está perseguindo reduzir à metade sua atual alavancagem – relação de sua dívida e resultado operacional -, que alcançou 2,8 vezes ao fim do segundo trimestre, para 1,4 vez. O alívio previsto deve se dar com a emissão de debêntures de R$ 1 bilhão e a entrada de US$ 168 milhões (cerca de R$ 871 milhões) no caixa da companhia, a partir da listagem de sua controlada Emergência Participações, por meio da Sociedade de Propósito Específico (Spac) HPX, na Bolsa de Nova York (Nyse).

Grupo planeja expandir operações nas Américas

Com isso, o grupo abre espaço em seu balanço para dar prosseguimento a uma agenda agressiva de aquisições, que mira a expansão de suas operações na América do Norte e na América Latina, além do leque de serviços de transformação de resíduos, dentro da lógica da economia circular.

Os recursos levantados com a nova captação serão usados para liquidar R$ 900 milhões em debêntures com vencimento em dezembro. A emissão de R$ 1 bilhão tem títulos que vencem em 2028 e amortização a partir do quarto ano. A debênture paga juro de 2,85% somado ao CDI. A emissão foi coordenada pelo Itaú BBA.

Segmento de gestão ambiental na América Latina é alvo da companhia

O passivo da Ambipar saltou de R$ 961,4 milhões ao fim do segundo trimestre de 2021, para R$ 2,5 bilhões no mesmo intervalo deste ano. O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) saiu de R$ 388 milhões para R$ 878 milhões nos mesmos respectivos períodos. “A nossa ideia é melhorar o perfil da dívida, com alongamento e taxa de juro interessante, para liberar caixa e seguirmos crescendo”, contou o CEO da Ambipar, Thiago Silva.

Segundo o executivo, as aquisições na América Latina envolverão empresas no segmento de gestão do meio ambiente, em países como o Chile, Colômbia, Peru e Paraguai. Desde sua chegada à Bolsa brasileira, em 2020, a Ambipar já fez 42 aquisições, cerca de 15 fora do Brasil, e, de acordo com Silva, a ideia é manter o ritmo. No entanto, a empresa deve partir para aquisições maiores das que tem feito até agora, de empresas com um faturamento anual na média de US$ 10 milhões. “Estamos ganhando corpo e vamos olhar para companhias de maior porte”, diz Silva.

Uma dessas aquisições maiores foi feita no início de agosto, da canadense Ridgeline, especializada em atendimentos a emergências e serviços ambientais no setor de óleo e gás, e que tem faturamento anual de 34 milhões de dólares canadenses. Na América do Norte, a intenção da Ambipar é explorar esse mercado de atendimento a situações de emergência e prevenção de acidentes ambientais, replicando o modelo no Brasil, de presença em várias localidades do país.

