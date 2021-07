Ambipar compra Swat, sua 17ª aquisição, e chega a dez Estados americanos

Nas últimas semanas, a empresa de gestão de resíduos e respostas a emergências Ambipar frequentou os noticiários de fusões e aquisições (M&A, da sigla em inglês) dia sim, dia não. Comprou sete empresas em junho e duas em julho – sendo que o mês não completou nem uma semana. Desta vez, a adquirida foi a Swat Consulting, que marca a chegada da Ambipar a dez Estados norte-americanos. A empresa abriu capital há exatamente um ano com esse objetivo: se tornar uma das maiores empresas do mundo na área. Colocou R$ 1,08 bilhão no caixa e foi às compras. Foram seis aquisições no Brasil, sete nos EUA e Canadá e três na América Latina. Havia feito uma, antes da ida à Bolsa. Segundo fontes do mercado, a empresa teria gasto R$ 1,4 bilhão nas compras – nas quais continua avançando, agora por meio de dívida.

Apesar de ser um mercado maduro em praticamente todas as áreas, os EUA estão atrás do Brasil quando o assunto é resposta a emergências. É essa área que o time de M&A da Ambipar tem priorizado. A Swat, por exemplo, tem base em Michigan e Dakota do Norte e trabalha com treinamentos e respostas a emergências em modais marítimo, rodoviário, industrial e remediação de solo.



Mercado americano movimenta R$ 14 bilhões



Altamente pulverizado, o mercado norte-americano movimenta US$ 14 bilhões nessa área por ano, sendo que a maior empresa do setor tem 2% de participação de mercado. Pelo andar da carruagem, analistas estimam que mais da metade da receita da Ambipar já venha do exterior.

Ao adquirir as empresas, a brasileira leva tecnologia e padronização para a gestão e usa os times locais para a área comercial, sendo que todas estão tendo suas marcas mudadas para Ambipar. Segundo o comunicado da empresa, com a expansão nos EUA ela ganha capilaridade de atendimento, reduz o tempo de resposta, melhora sinergias operacionais e administrativas e oportunidades de vendas. Procurada, a Ambipar não concedeu entrevista.

