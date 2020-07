Ambipar, que atua na contenção do coronavírus, vê demanda saltar em IPO

A empresa de gestão ambiental e respostas a emergências Ambipar chamou muito a atenção dos investidores para sua oferta inicial de ações. A demanda pelas ações da empresa, que atua na contenção do coronavírus, supera a oferta em mais de seis vezes, a quatro dias de seu encerramento. O lançamento, que deverá ultrapassar o R$ 1 bilhão, caminha para ter o papel precificado acima do piso da faixa indicativa, que ficou estabelecida entre R$ 18,75 e R$ 24,75.

Pegada. A empresa já estava na fila para abrir capital antes da crise, mas sua história ganhou mais destaque em meio à pandemia, pela atuação no combate do coronavírus e também por sua “pegada” ambiental, tema que está saltando aos olhos do mercado. A ação será precificada na quinta, 9 e a estreia do papel na B3, em mais um toque virtual, está agendada para a próxima segunda-feira, diz 13. Procurada, a Ambipar não comentou.

Novo mundo. Mesmo que a Ambipar ainda não tenha seu nome conhecido no público em geral, a empresa vem atuando na gestão ambiental de casos de grande publicidade. No prospecto da sua oferta, a Ambipar informa que atuou na gestão do maior desastre da mineração brasileira (a empresa não cita, mas trata-se de Brumadinho, com o rompimento da barragem da Vale), no maior incêndio industrial ocorrido em território brasileiro e, mais recentemente, no suporte à contenção do novo coronavírus no Reino Unido, com o exército britânico e, no Brasil, em escritórios, aeronaves, escolas, ônibus, entre outros.

