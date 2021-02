Ame expande app para supermercado focado em recorrência dos usuários

A Ame Digital partiu para mais uma funcionalidade, a compra de supermercado disponível dentro do super app. O avanço na oferta de compras em supermercados segue a estratégia já apontada pela da B2W, controlada pela Lojas Americanas e dona da plataforma, em buscar que seus usuários utilizem o app recorrentemente. Mais de 50 redes de supermercado estão disponíveis no app. O Ame Digital é uma fintech que oferece serviços bancários. Recentemente, o aplicativo atingiu a marca de 15 milhões de downloads e 2,8 milhões de estabelecimentos conectados, onde os usuários são beneficiados por cashback na utilização do aplicativo para o pagamento.

