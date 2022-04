Amec e IBRI querem incentivar comunicação entre empresas e minoritários

A Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec) e o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) firmaram acordo para incentivar a comunicação de investidores com empresas e o aprimoramento dos padrões e regras de governança corporativa. Para isso, iniciativas como projetos de pesquisa, programa de treinamento, palestras e seminários estão sendo desenhadas.

O diretor-presidente da Amec, Fábio Coelho, diz que outros acordos de cooperação estão sendo trabalhados com o mesmo objetivo, para trazer maior interlocução entre os diversos agentes do mercado. Além do IBRI, a Amec fechou acordo de cooperação com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e há conversas com outros parceiros, conforme Coelho.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 07/04/22, às 16h46.

