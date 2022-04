Amec leva Aliansce Sonae para o divã, mas BrMalls hesita

A Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec) convidou a Aliansce Sonae e a BRMalls para exporem aos acionistas suas versões do entrevero que já dura meses, em torno de uma proposta de combinação dos negócios. Os encontros devem acontecer separadamente. Por enquanto, somente a Aliansce Sonae, que tem ativamente tentado fechar o negócio, confirmou presença na reunião, prevista para esta quarta-feira. A BrMalls, por sua vez, havia sinalizado a possibilidade de participar em outro dia desta semana, mas não confirmou. Exclusivos a associados da Amec – e entre os quais estão alguns dos principais investidores de ambas as empresas -, os encontros pretendem contribuir para um melhor entendimento do caso, que ganhou os holofotes do mercado.

Ambas concordam que a fusão é uma excelente estratégia para ganho de escala e aumento da rentabilidade no setor de shoppings. Mas não chegaram a um acordo sobre o prêmio a ser pago aos acionistas da BrMalls. O clima entre as duas empresas azedou de vez depois que a Aliansce teve negativas a duas propostas e passou a comprar ações da BrMalls na bolsa, a fim de eleger um novo conselho por lá.

Posição dominante

Se a fusão se concretizasse, os principais acionistas da Aliansce (Renato Rique, CPPIB, Alexander Otto Group e Sonae Sierra) teriam uma posição dominante na nova empresa (24%). Por isso, a BrMalls tem pedido um prêmio gordo para dar andamento às negociações. A BrMalls tem capital pulverizado, sem um acionista com o papel de dono. Mas nos bastidores, esse poder é exercido principalmente pelas gestoras Atmos e Velt, cada uma com cerca de 5% de participação.

Procurada, a Aliansce confirmou que participará do encontro. A BrMalls não respondeu ao questionamento da reportagem.

