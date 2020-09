Amec vai analisar polêmica de compra de nome Klabin pela Klabin

A Amec, associação de acionistas minoritários que reúne cerca de 60 investidores com R$ 700 bilhões na Bolsa brasileira, vai se debruçar hoje sobre mais um assunto polêmico: a compra da marca Klabin da família Klabin. Minoritários, com o braço de investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o BNDESPar, à frente, já se colocaram contra os termos da proposta. Um dos pontos é o pagamento de R$ 367 milhões aos controladores da empresa. Com essa transação, se encerraria o pagamento de royalties de uso da marca pela empresa à Sogemar, que pertence aos Klabin.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 16/09/2020 às 15:54:33 .

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/

Contato: colunabroadcast@estadao.com