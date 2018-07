América Latina deve impulsionar crescimento de faturamento da Suíça Veeam

A empresa suíça Veeam, que oferece solução para as empresas terem acesso aos seus data centers em qualquer dia e horário – ou seja, acesso ininterrupto a dados e aplicações -, espera receber um impulso de sua operação na América Latina para atingir seu objetivo de alcançar uma receita global de US$ 1 bilhão neste ano. Se confirmado, o valor representará um aumento de 21% ante o registrado em 2017. A companhia não abre os números da região, mas a projeção é de que as receitas advindas da América Latina cresçam 60% em 2018. No Brasil, onde tem cerca de 1,5 mil clientes, o faturamento da Veeam cresceu 78% no ano passado.

Siga a @colunadobroad no Twitter