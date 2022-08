American Tower larga na frente em proposta da Alloha, da EB Capital

A gestora EB Capital avançou no processo de atração de um sócio para a Alloha, sua holding de provedores de banda larga. A EB Capital, dos sócios Pedro Parente, Eduardo Sirotsky Melzer e Luciana Antonini Ribeiro, contratou a assessoria financeira da Lazard em abril para encontrar interessados no negócio. De lá para cá, ocorreram cerca de 10 a 12 sondagens, sendo que sete evoluíram para propostas não vinculantes.

A que mais agradou foi a oferta da American Tower, apurou a Coluna com fontes de mercado. Agora começará o processo de diligências e discussão de contrato. Também estão na disputa a Fibrasil (da Telefônica e CDPQ), V.tal (BTG Pactual e Oi), I-Systems (TIM e IHS Towers) e Claro, além de operadores e fundos nacionais e estrangeiros.

Como mostrou a Coluna em maio, a EB Capital quer obter retorno do investimento já feito para colocar a Alloha de pé e também contar com um sócio para dar vazão aos novos aportes daqui para frente. A Alloha foi criada a partir de uma série de aquisições. Nos últimos três anos, comprou os provedores Sumicity, Mob Telecom, Vip Telecom, Wirelink, Univox, Click Telecom, Ligue Telecom e Niu Fibra. O grupo tem mais de 1,4 milhão de clientes em 260 cidades nas regiões Sudeste, Nordeste, Sul e Centro-Oeste.

Nesse processo de venda, a holding foi segregada em duas empresas: uma para a infraestrutura das redes (Infraco) e que terá como principal negócio alugar a fibra ótica para os provedores. A outra empresa atua na prestação do serviço de banda larga para o consumidor final (Clientco).

Proposta prevê aquisição do negócio de infraestrutura

A proposta da American Tower prevê a aquisição de uma fatia majoritária na InfraCo da Alloha, com pagamento em dinheiro e possibilidade de se tornar dona única mais adiante.

Voltada para o segmento de infraestrutura, a multinacional se consolidou como a maior detentora de torres e antenas de celular no Brasil. No ano passado, ela montou um novo braço de negócio para entrar no mercado de redes – um segmento promissor, ainda mais diante da chegada do 5G, cujas antenas demandarão conexão com as redes de fibra.

A American Tower já tem uma rede de 46 mil quilômetros de cabos de fibra espalhados por quatro países da América Latina – Brasil, Argentina, Colômbia e México. Juntos, eles cobrem 1,5 milhão de residências (ou casas passadas, conforme jargão do setor). O plano de expansão tem como meta ir a 8 milhões de casas nos próximos dois a três anos na região, conforme contou a empresa à Coluna em dezembro. Nesse sentido, a Infraco da Alloha cai como uma luva. A rede de fibra ótica tem 110 mil km, com cobertura em 6 milhões de endereços.

Procuradas, EB Capital, Alloha e Lazard não comentaram. A American Tower não deu retorno até a publicação desta matéria.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 10/08/2022, às 12:23.O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

