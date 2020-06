Americana Argo aposta em seguro de automóvel ‘pay-per-use’

A seguradora norte-americana Argo escolheu o mercado brasileiro para ingressar no ramo de automóvel. Sua chegada será voltada a um nicho específico: o seguro ‘pay per use’, em que o usuário paga pelo seguro apenas quando usa o bem.

O modelo ainda engatinha no Brasil, mas ganhou popularidade em meio às medidas de isolamento. A Argo decidiu começar do zero neste negócio. Com o empurrão da crise, algumas grandes do setor têm cogitado aquisições de novos entrantes – como insurtechs – que já exploram este mercado. Uma das ‘noivas’ – mas que não estaria à venda – é a Thinkseg, do ex-BTG André Gregori. A novata tem parceria com a italiana Generali.

‘Pay per use’ deslanchou após autorização da Susep no ano passado

O seguro ‘pay per use’ ganhou empurrão no ano passado, quando a Superintendência de Seguros Privados (Susep) derrubou a obrigatoriedade de apólices anuais. No lugar, aprovou uma norma permitindo que os seguros tenham duração de meses, dias, horas, minutos ou até mesmo sem prazo definido, ou seja, intermitente.

