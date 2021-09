Americana Highland Capital vende maior fabricante de luvas no Brasil

A Highland Capital Management vendeu a maior fabricante brasileira de luvas para uso na saúde, a Targa, a sócios brasileiros e estrangeiros cujos nomes não foram revelados. Dona da marca Lemgruber, a empresa foi comprada pela gestora americana em 2016, na recuperação judicial, e reestruturada de lá para cá. Especializada nesse tipo de operação, a Highland participou recentemente da reestruturação dos estúdios de cinema MGM, vendida à Amazon no primeiro semestre.

Com sede em Paraíba do Sul (RJ), a Targa deve entrar em novos segmentos e aproveitar a expansão da fábrica, feita no ano passado, que elevou a produção mensal para 100 milhões de peças. O valor da operação não foi divulgado. A assessoria jurídica foi do escritório Machado Meyer Sendacz Opice e Vinson & Elkins.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 07/09/2021 às 13:42

