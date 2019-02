A Americanas.com acaba de lançar o site Americanas Empresas, voltado para clientes corporativos. O objetivo é aumentar as vendas entre companhias, o chamado B2B (business to business), com serviços como o parcelamento no cartão BNDES em até 48 vezes sem juros. Nos demais cartões, as compras podem ser parceladas em até 10 vezes sem juros.