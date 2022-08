Americanas faz parceria com Google para entender melhor o que o cliente deseja

A Americanas S.A. e o Google Cloud, o braço de tecnologias de nuvem do Google, anunciaram nesta sexta-feira (19) uma parceria estratégica de longo prazo, com foco em inovação conjunta entre as empresas. Esta é a primeira parceria do tipo com um varejista no Brasil e tem como objetivo gerar novas oportunidades de negócios e trazer ganhos de eficiência. Além de possibilitar ofertas mais assertivas para cada cliente, a parceria deve ajudar a Americanas a ter estoques mais precisos em cada região.

O CEO de plataforma digital da Americanas S.A., Marcio Cruz, disse ao Broadcast que a lógica da parceria é conseguir entender “as pistas que o cliente dá para a empresa”. Por meio dos dados que a plataforma reúne, pouco a pouco, é possível entender em qual momento de vida aquela pessoa está e quais produtos e serviços farão sentido para ela. Assim, as sugestões, publicidade e conteúdos enviados ao cliente serão mais apropriados.

Com a parceria, a meta é atingir o que se chama de “hiperpersonalização” por meio do uso de dados. Além disso, com a Inteligência Artificial e a capacidade de aprendizagem dos algoritmos do Google Cloud (que a empresa chama de Machine Learning), a Americanas S.A. vai habilitar uma análise de dados em tempo real. Isso que garante mais agilidade ao que a companhia já faz hoje.

Marco Bravo, líder da Google Cloud no Brasil, afirma que ambas as companhias assumiram compromissos financeiros, mas os montantes não foram revelados. No caso do Google o investimento acordado passa pela criação de novas soluções voltadas a negócios de varejo, para contribuir com análise de dados para maior eficiência e conhecimento do cliente. Nessa lógica, a Americanas tem a prioridade do uso dessas novas soluções, das quais é cliente.

Americanas será um “grande laboratório” para a empresa de tecnologia

Segundo Bravo, para a Google existe o interesse nesse tipo de acordo, pois a Americanas se torna um grande laboratório para a companhia, com seus 53 milhões de clientes. A empresa de tecnologia não poderá usar os dados da varejista em outros projetos, mas a expertise de leitura e processamento de dados desse tipo é positiva para a criação de novos serviços.

Para a Americanas, a maior rapidez e o aprofundamento do uso dos dados que a companhia já tem devem beneficiar seu negócio. Por exemplo, ao conhecer o perfil de clientes de uma determinada região, é possível adaptar o estoque das lojas daquele entorno. E assim, proporcionar entregas mais rápidas e baratas para quem comprar pela internet naquela localidade.

As soluções do Google Cloud que serão desenvolvidas permitem prever a demanda e controlar o estoque para tomar decisões em tempo real, o que traz maior visibilidade sobre a cadeia de suprimentos. A varejista também vai agilizar o processo de entrega com uma solução que otimiza a última milha, atuando diretamente no planejamento dos operadores de logística e resolvendo solicitações de planejamento de rota mais rapidamente. (Colaborou Beth Moreira)

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 19/08/2022, às 14h15.

