Amos Genish será sócio com 1,5% do BTG Pactual

O fundador da GVT e ex-presidente da Telefônica Vivo, Amos Genish, será sócio sênior do BTG Pactual com cerca de 1,5% de participação, apurou o Broadcast. O executivo liderará o varejo digital do banco, nova unidade que consolidará os negócios digitais da instituição financeira com o segmento de varejo, informou o banco na noite de hoje.

Em paralelo, o BTG revelou que fará uma oferta secundária de units, movimento que dará liquidez ao papel e permitirá ao banco migrar sua ações ao nível 2 da B3, um dos segmentos de governança corporativa da bolsa. A emissão deve movimentar em torno de R$ 2 bilhões, segundo o banco