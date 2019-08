Ampliação do porto de Manaus chega à Antaq

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) deve deliberar hoje sobre um projeto de ampliação do Terminal Portuário de Manaus pela empresa de iniciativa privada SuperTerminais. A ampliação é alvo de disputa judicial desde 2009, com seu concorrente, a Porto Chibatão, que é também concessionária para exploração do porto. Movimentações na Justiça também vinham impedindo que o assunto entrasse na pauta das reuniões de diretoria da Antaq desde 2014.

Ajudinha. No mês passado, a União, por meio do Secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni, encaminhou ofício ao Ministério da Infraestrutura manifestando interesse da União em ingressar no processo, já que a atuação da Justiça estaria impactando na autonomia funcional da Agência Reguladora e afetando diretamente a ampliação da capacidade e movimentação da SuperTerminais.

Lado a lado. As duas operadoras portuárias ocupam terrenos vizinhos à margem do Rio Negro. Juntas, elas respondem por quase a totalidade da movimentação de cargas de cerca de 550 empresas que usam o porto amazonense. O projeto da SuperTerminais prevê a instalação de um cais flutuante e a ampliação do pátio de armazenamento, com investimentos de R$ 150 milhões. A SuperTerminais alega que, com o embargo, a empresa já acumula prejuízos de cerca de R$ 30 milhões e foi obrigada a desligar mais de 140 colaboradores. Procurada, a Porto Chibatão não se manifestou até o fechamento da nota.