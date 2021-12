AmPm, da Ipiranga, expande modelos de lojas e inaugura 79 unidades

Com mais de 1.800 unidades em todo o País, a rede AmPm, da Ipiranga, fechará o ano com 79 de lojas de conveniência inauguradas. A rede tem diversos modelos, como os minimercados Superstore, padarias e a Estação, no formato de loja de rodovia voltada a caminhoneiros. Agora, levou um novo design a 8,5% da rede e quer chegar a 35% do total, até 2025.

A AmPm também aposta na expansão das lojas de rua, modelo que inaugurou no ano passado. Até o primeiro semestre de 2022, pretende ter 11 delas, para ampliar o alcance da marca a outros públicos.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 02/12/21, às 18h19.

