Anbima lança cadastro positivo de mais de mil casas de investimento

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) lançou um cadastro de Instituições e Profissionais de Investimento com histórico de atuação de mais de mil empresas de investimento. A ideia é que funcione como um cadastro positivo da indústria e dos profissionais de investimentos.

Com o forte crescimento do mercado dos últimos anos, marcado pelo grande ingresso de investidores pessoas físicas e, por consequência, de plataformas e gestoras, a ideia da ferramenta é ajudar no processo de escolha e evitar fraudes financeiras. O acesso é totalmente gratuito.

Atualmente, 1.130 instituições financeiras seguem os códigos de melhores práticas da Anbima, sendo 284 associadas. A plataforma da associação já fornece o perfil dessas empresas, dados cadastrais e os códigos que seguem. Agora, a novidade é que será possível consultar as orientações emitidas pela área de supervisão, tais como cartas e pedidos de esclarecimentos e penalidades aplicadas às instituições.

30/09/2021

