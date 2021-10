Anbima põe Certificados Imobiliários e do Agronegócio em base gratuita de dados

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) acaba de colocar os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e do Agronegócio (CRA) entre os ativos sobre os quais oferece informações gratuitas ao mercado. Os detalhes de 52 CRAs e 21 CRIs integram o Anbima Data, que traz informações de debêntures e fundos de investimento, além de calculadoras de ativos.

Os CRIs e os CRAs têm grande número de investidores, uma vez que oferecem isenção de imposto no rendimento. No acumulado deste ano, foram emitidos quase R$ 13 bilhões de CRAs, por meio de 309 operações, e R$ 21,2 bilhões em CRIs, em 91 emissões. O volume e o número de operações de CRIs em 2021 já ultrapassam o total registrado em doze meses de 2020. Em CRAs, a soma de operações é que supera o total do ano passado.

