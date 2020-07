Ancar , de shoppings, investe em venda online para ver resultado em 2021

Dono de 24 shopping centers, o Grupo Ancar já está tirando parte de seu faturamento dos serviços online prestados a lojistas. Em uma das alternativas, foi feita uma parceria com a empresa JET e-business para a plataforma CompreZap. Por meio da ferramenta, o varejista organiza vendas por WhatsApp e outras redes sociais. Sobre cada venda, o grupo recebe um porcentual de 3,99%.

Só no zap. Como resultado, o dono dos shoppings Eldorado, Pátio Paulista e Rio Design Leblon estima que, em 2021, 3% de seu faturamento bruto deva vir de ações desenvolvidas durante a crise. Segundo Diego Marcondes, chefe de marketing da Ancar Ivanhoe, as vendas por aplicativo de mensagens já haviam aumentado independentemente com a crise. O número de pedidos dessa modalidade aumentou de uma média mensal de 800, no pré-crise, para 3.500 na pandemia.

Tem mais. O grupo deve fechar em breve uma parceria com “um grande aplicativo de entregas” e diz ter feito em 100 dias o que estava prevista para acontecer em dois anos, em termos de digitalização.

Contato: colunabroadcast@estadao.com