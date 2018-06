Andbank amplia operação no Brasil e abre escritórios no Rio e em Porto Alegre

O Andbank, banco de Andorra focado em clientes de alta renda, vai expandir suas operações no Brasil e abrir escritórios até o final do ano no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. A expansão da operação é reflexo da parceria fechada em março no País com a gestora de recursos Triar. Para os escritórios, o banco pretende contratar executivos no mercado. O banco já fez duas aquisições no Brasil, o banco Bracce, em 2015, para conseguir uma licença bancária, e a LLA Participações em 2011, e estuda novas parcerias de negócios para continuar crescendo. Desde 2008, quando o Andbank começou seu processo de internacionalização, os ativos sob gestão da instituição passaram de 6,4 bilhões de euros para 22 bilhões de euros. O banco opera atualmente em 11 países.//ALTAMIRO SILVA JÚNIOR

