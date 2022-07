Andbank recebe R$ 200 mi da matriz após vender licença bancária à Creditas

O Andbank Brasil está recebendo aporte de R$ 200 milhões da matriz, em Andorra, que deve ser usado no acordo com a Creditas e também na expansão da operação local. Com R$ 8 bilhões sob gestão no País, a butique de investimentos, que opera no segmento private (de clientes de alta renda), projeta chegar a R$ 30 bilhões nos próximos cinco anos, por meio de expansão da equipe, da presença física, e também via aquisições.

Duas negociações estão em estágio adiantado, de acordo com o CEO da instituição no Brasil, Carlos Foz, e o Andbank está de olho em oportunidades. Gestoras, equipes e escritórios de investimentos estão na mira da instituição, que tem cerca de 150 funcionários e três escritórios no Brasil.

Banco fez aporte na fintech de crédito

Na semana passada, o Andbank anunciou a venda de sua licença bancária no Brasil para a Creditas, como parte de um pacote que inclui ainda um aporte do banco na fintech especializada em crédito. O valor envolvido na transferência da licença não foi revelado pelas partes envolvidas.

Segundo Foz, a operação não muda o dia a dia do Andbank, que permanece com a gestora e uma corretora de seguros no mercado brasileiro. Ele afirma ainda que a instituição discutia há cerca de quatro anos se manteria a licença bancária ou a DTVM, e que o rumo foi definido quando a Creditas sinalizou que estava em busca de uma licença bancária para alavancar seu negócio.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 13/07/22, às 15h54

