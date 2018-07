Andrade Gutierrez vende controle de hospital em BH para IG4

A Andrade Gutierrez fechou a venda para a IG4 Capital, gestora de private equity liderada por Paulo Mattos especializa em ativos problemáticos, do controle da Concessionária Novo Metropolitano em Belo Horizonte, que opera os serviços não clínicos do Hospital Dr Célio de Castro, conhecido como Hospital do Barreiro. O hospital é uma Parceria Público Privada (PPP) no município de Belo Horizonte.

Depende

A concretização do negócio depende, no entanto, da aprovação, pela Prefeitura de Belo Horizonte, da alteração na composição acionária da concessionária. Fica pendente também a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), de credores e órgãos reguladores. Para viabilizar o negócio, o IG4 Capital criou uma operação específica para o segmento de saúde, que terá como foco a aquisição e gestão de ativos de infraestrutura e de serviços de logística hospitalares. Procurada, a Andrade Gutierrez não comentou.