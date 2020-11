André Demarco será novo diretor da BSM

O diretor de Produtos de Compliance e Processos Licitatórios na B3, André Demarco, será o novo diretor de auto-regulação da BSM Supervisão de Mercados, braço autorregulador do mercado de capitais ligado à B3. Ele substituirá Marcos Torres, que está encerrando seu terceiro mandato, já há nove anos no posto.

Demarco, que já passou por diversas áreas na Bolsa, em cargos como o de diretor de negociações e da depositária, por exemplo, irá para a BSM neste mês, mas assumirá o posto apenas em maio. Até lá, fará a transição ao lado de Torres.

Lupa. A gama de atuação da BSM é grande e importante para manter o equilíbrio do mercado – todas as operações são monitoradas pelo órgão. Entre as atividades, está identificar atividades ilícitas, por exemplo. É de lá também que saem punições para más condutas, com aplicação de inabilitações, multas e ressarcimento de prejuízos.

