André Laloni, vice-presidente de finanças da Caixa, vai para o BNDES

O vice-presidente de finanças e controladoria da Caixa Econômica Federal, André Laloni, deixará o banco para assumir um cargo no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Em seu lugar, foi escolhido Gabriel Vieira de Góes, diretor de tesouraria do banco há mais de sete anos. Ele já assinava comunicados na ausência de Laloni e seu trabalho agrada o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

Martelo batido. O convite do BNDES foi feito nas últimas semanas em meio à troca de presidente na instituição, com a chegada de Gustavo Montezano, mas até então o martelo ainda não havia sido batido. Hoje, contudo, a mudança de Laloni foi comunicada durante reunião do conselho diretor da Caixa.

Currículo. Ex-UBS, Laloni chegou na Caixa na gestão de Pedro Guimarães. Tido como um dos mais cotados na época para assumir a vice-presidência de Finanças e Controladoria da Caixa, participou do processo seletivo feito para selecionar a alta cúpula do banco. O executivo tem passagens por bancos de investimento estrangeiros como Goldman Sachs e Barclays, além do nacional Itaú Unibanco. Procurados, Caixa e BNDES não comentaram até o momento.

