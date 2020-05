Angra dos Reis faz leilão de PPP de iluminação pública, em versão adaptada

A B3 promove, na próxima semana, o primeiro leilão de concessão pública desde que coronavírus começou a se espalhar pelo Brasil. Apesar de o cenário econômico adverso, que tende a deixar investidores mais cautelosos, a Prefeitura de Angra dos Reis vai realizar, na sexta-feira, dia 8, a licitação da parceria público privada (PPP) que administrará a iluminação pública do município pelos próximos 15 anos. O valor do contrato é estimado em R$ 84 milhões e prevê a modernização da iluminação da cidade, com 20.564 pontos de luz, em três anos. O pagamento da contraprestação da prefeitura é garantido pela Contribuição da Iluminação Pública (CIP).

Garantia. A garantia de recursos para o pagamento da contraprestação, que está atrelada à Contribuição da Iluminação Pública (CIP), deu segurança para a prefeitura de Angra dos Reis de que a PPP atrairá interessados. A despeito do ambiente de cautela para novos investimentos, a CIP vem embutida nas contas de luz. Segundo a Houer Concessões, responsável pelo desenvolvimento dos estudos de modelagem da PPP, a procura por informações foi semelhante à da PPP de iluminação pública de Porto Alegre. Realizado em agosto do ano passado, o leilão teve oito participantes. Assim, a expectativa é de que o leilão de Angra também seja competitivo.

Eleições. Pesou ainda na realização do leilão em meio à quarentena a preocupação da prefeitura de Angra dos Reis com o calendário eleitoral. A avaliação é de que a PPP pode servir de estímulo para a recuperação da atividade econômica local, ao estimular investimento e gerar novos empregos.

Com máscaras. O leilão será presencial e o formato foi adaptado para buscar proteger os participantes. Dentre as medidas de segurança, estão o acesso de uma pessoa por vez na entrega dos envelopes, marcada para a próxima segunda-feira, 4, e a participação de apenas representantes por empresa. A B3 disponibilizará máscaras aos presentes e o uso é obrigatório durante todo evento. Além disso, os participantes deverão permanecer em locais previamente designados, com espaçamento de dois metros entre os assentos. Não haverá a tradicional cerimônia de batida de martelo.

