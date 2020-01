Ânima Educação contrata bancos para oferta de R$ 1 bi

A Ânima Educação contratou o Bradesco BBI e o JPMorgan para coordenarem sua oferta subsequente de ações, que deve movimentar R$ 1 bilhão. A oferta está sendo preparada e será anunciada em breve. A companhia tem planos de crescer e deve intensificar essa expansão com o dinheiro que irá para o caixa após a captação no mercado, via oferta de ações.

Às compras. Em dezembro, por exemplo, concluiu a aquisição da universidade catarinense Unisul, por R$ 300 milhões, dando à Ânima posição de liderança em Santa Catarina. Ainda no ano passado, a companhia colocou os pés no Nordeste, com a compra da UniAges, por R$ 200 milhões. Essas aquisições fizeram parte da estratégia de estruturar uma área de saúde, adicionando mais cadeiras nas escolas médicas. Outro investimento em 2019 foi a compra da UniCuritiba, na área de Direito, ajudando a aumentar a presença na região Sul do País. Procurada, a companhia não comentou.

