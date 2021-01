ANM deve lançar edital exclusivo para permissões de garimpo

A Agência Nacional de Mineração (ANM) estuda realizar um edital exclusivamente voltado à Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) dentro do universo de áreas em disponibilidade hoje em sua carteira. A demanda por essas permissões tem crescido e a avaliação é que organizar sua distribuição em uma concorrência pode dar mais transparência ao processo, incentivar a regularidade do garimpo e evitar conflitos nas áreas em que já há concessão de lavra.

Falta combinar. O formato desses editais ainda não foi fechado, mas tudo será feito com o Programa de Parceria de Investimentos (PPI) do governo federal, que incluiu os projetos minerários na carteira de projetos estratégicos para o País e tem conduzido com a ANM a retomada das ofertas públicas de áreas no setor. A ideia é lançar o piloto ainda neste semestre.

Como funciona. Pela lei brasileira o garimpo é uma permissão para exploração artesanal, sem maquinário e por, no máximo, cinco anos. A lista de “garimpáveis” inclui minerais como diamante, cassiterita, quartzo, mica e, claro, o ouro, em alta no mercado.

