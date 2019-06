Antes de desembarcar em São Paulo, Inove Investimentos quer ampliar time

Com planos de desembarcar em São Paulo no ano que vem, a carioca Inove Investimentos, escritório de agentes autônomos conectada à XP com R$ 1,1 bilhão sob gestão, quer contratar de cinco a 10 profissionais de grandes bancos e abrir mais um escritório no Rio de Janeiro. Depois desse movimento o próximo destino será São Paulo, onde estão 20% dos recursos custodiados.

