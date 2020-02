Antes de IRB, Squadra ganhou holofotes falando da Anhanguera (hoje Cogna)

A extensa carta com um total de 154 páginas da carioca Squadra, explicando sua posição vendida (aquela que ganha com a queda da ação) no ressegurador IRB Brasil Re, que a já fez perder R$ 357 milhões, não é novidade, ao menos para os cotistas da gestora. Em 2011, outro documento da asset gerou polêmica ao sugerir que algumas empresas praticavam “práticas contábeis heterodoxas” de forma a inflar seus resultados.

Não disse o santo. Nesse caso, contudo, a Squadra não associou a “fraude” a nenhuma empresa de forma específica, mas rapidamente, no mercado, se concluiu que a Squadra se referia à Anhanguera Educacional, que depois foi adquirida pela Kroton, rebatizada mais recentemente de Cogna. Assim como a ação do IRB hoje, o papel da companhia também despencou na ocasião. Já em 2017, a gestora dedicou parte de um relatório à Kroton, mas explicou sua posição vendida na companhia, detalhando o porque acreditava que os níveis de rentabilidade da empresa não eram sustentáveis.

Novo alvo. No caso do IRB, depois de perder cerca de R$ 357 milhões por conta da subida dos papéis do ressegurador na bolsa, a Squadra publicou uma carta aos seus cotistas questionando os resultados da companhia. O documento fez o IRB defender seus balanços ao mercado, com base em pareceres obtidos junto a especialistas em contabilidade e seguros, mas, ainda assim, o colocou na liderança das maiores baixas no pregão de hoje, com perdas de mais de R$ 4 bilhões em valor de mercado.