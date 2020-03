Antes de pandemia, movimento do comércio já registrava queda em fevereiro

Antes mesmo de decretada a pandemia do coronavírus, o movimento do comércio já estava mais fraco em fevereiro. O Indicador Movimento do Comércio, que acompanha o desempenho das vendas no varejo em todo o Brasil, caiu 1,5% no mês passado na comparação mensal dessazonalizada, de acordo com dados da empresa de crédito Boa Vista. Nos últimos 12 meses, o indicador subiu 1,3%. Ante o mesmo mês de 2019, o varejo teve crescimento de 0,8%. Segundo a Boa Vista, a queda é reflexo do mercado de trabalho bastante fragilizado e com fraco crescimento da renda, que implicam em maior endividamento, queda no consumo e risco de inadimplência. No novo contexto, a tendência é de piora dos indicadores.

