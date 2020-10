Apê11 faz nova rodada de captação de até R$ 3 milhões

Em meio ao crescimento do mercado imobiliário, o site de classificados Apê11 iniciou este mês uma segunda rodada para captação de investimentos externos de R$ 3 milhões, que seguirá até o fim do ano. A empresa começou com um aporte de R$ 1,4 milhão dos sócios e recebeu outros R$ 600 mil no fim do ano passado.

Projeções. Com o setor aquecido, a expectativa é fechar 2020 com um volume movimentado de R$ 60 milhões. Para 2021, a projeção é dobrar esse volume. O Apê11 tem cerca de 3 mil imóveis em sua prateleira e opera em 25 áreas de São Paulo. Além de pessoas físicas, a Apê11 também representa mais de 120 incorporadoras e construtoras.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 30/09/2020 às 15:59:14 .

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/

Contato: colunabroadcast@estadao.com