Apenas um IPO de empresa brasileira em 2019 fecha ano no vermelho

Apenas uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de uma empresa brasileira em 2019 fechou o ano passado no vermelho, o do banco mineiro BMG, com recuo de 16% desde sua estreia na B3, no fim de outubro. Nesse mesmo intervalo, o Ibovespa, principal índice da bolsa paulista, subiu 7%. No ano, o índice subiu 31,58% e encerrou 2019 aos 115,6 mil pontos. Por conta da queda, o banco anunciou em dezembro recompra de até 10% do total de seus papéis em circulação.

No total, a bolsa brasileira, a B3, foi palco em 2019 de cinco IPOs. A de maior valorização foi a varejista Centauro, que estreou em abril e, desde então, saltou 181% na bolsa, ao passo que o Ibovespa registrou alta de 23% no mesmo intervalo. Ainda na bolsa brasileira, a Neoenergia, cuja estreia foi em julho, viu suas ações se valorizarem 58% em 2019, bem acima do Ibovespa, de 15%, considerando o mesmo período. A ação da joalheria Vivara, que fez seu IPO em outubro, teve alta de 21% (Ibovespa 14%). A C&A, que também chegou na B3 em outubro, registrou valorização de 9% de seu papel.

Lá fora Em 2019, duas empresas escolheram a norte-americana Nasdaq para o IPO. A de educação Afya, que desembarcou nos Estados Unidos em julho, e de lá para cá teve a ação subindo 41%. E a XP Investimentos, que chamou a atenção dos investidores e marcou um dos maiores IPOs do ano mundialmente, ao abrir capital em dezembro. Em apenas três semanas, desde sua estreia, a ação acumula alta de 42%.

