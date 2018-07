Apesar de aporte, Estre Ambiental ainda não concluiu novas aquisições

O aporte recebido há quase um ano pela Estre Ambiental, empresa de serviços ambientais, do fundo americano Boulevard Acquisition Corp II, ainda não ajudou a deslanchar o programa de crescimento da companhia. Ano passado chegaram a ser anunciados memorandos de entendimentos para a aquisição de três empresas, mas nenhuma operação foi concretizada até aqui. Um dos negócios, para o qual chegou a se assinar o contrato de compra (share purchase agreement, em inglês) , é para a aquisição da empresa Monte Azul, companhia que trabalha com a gestão de resíduos em diversas cidades do Estado de São Paulo. A transação, inclusive, já foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no fim de março último. Apesar disso, a operação ainda não se concretizou porque a Estre não fez o desembolso e teria alegado falta de caixa. A expectativa inicial da empresa era de que as três operações fossem concluídas até o fim do primeiro trimestre deste ano.

Caminhando. Procurada, a Estre Ambiental afirmou que os “referidos anúncios de Memorando de Entendimento seguem em avaliação das diligências e aprovações habituais conforme divulgação anterior, sem definição até o momento”.

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+ e veja todos as notícias em tempo real.

Siga a @colunadobroad no Twitter