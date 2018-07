Apesar de retração, empresas de sucata metálica mantém contratações

As empresas de comércio atacadista de sucatas metálicas, matéria-prima usada na produção de aço, criaram 144 empregos formais em março, conforme os últimos dados disponíveis. Segundo o Instituto Nacional das Empresas de Sucata de Ferro e Aço (Inesfa), mesmo em meio à desaceleração da economia, há uma procura maior, no momento, pela sucata ferrosa por parte das siderúrgicas, que estão maximizando a produção de aço para atender ao mercado externo e potenciais setores da economia do País, como a indústria automobilística e a construção civil. A percepção, contudo, é de que a maior demanda seja pontual.

