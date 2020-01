Apetite de empresas paulistas por crédito diminui em 2020, mostra Fiesp

A dificuldade da retomada da economia tem deixado os empresários paulistas sem apetite por crédito. Pesquisa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) mostra que só 23,3% das empresas da indústria de transformação no Estado de São Paulo pretendem buscar crédito em 2020. No ano passado, esse índice era de 24,1%.

Na mesma. Foram consultadas mais de 500 empresas no fim do ano passado no Estado de São Paulo. Destas, 27,6% ainda não bateram o martelo se vão ou não tomar crédito neste ano, à espera de uma melhora no cenário econômico. Outros 45,3% foram taxativos: não pretendem captar recursos. Na pesquisa de 2019, esses indicadores eram 27,7% e 45,1%, respectivamente.

Estímulo. O que motiva as empresas a tomarem crédito, conforme a pesquisa da Fiesp, é a necessidade de dinheiro para capital de giro e investimentos. Além disso, neste ano, diminuíram os grupos que vão recorrer a bancos tradicionais e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para tomar recursos.

Notícia publicada no Broadcast no dia 27/01/2020, às 15:55:15

